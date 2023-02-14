РФ на Донбассе теряет потенциал, от которого Кремль ожидал уничтожения Украины — Зеленский 14 февраля, 22:39 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ)

Сейчас в ходе боев на Донбассе Россия теряет весь тот потенциал, от которого в Кремле ожидали уничтожения Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении за 14 февраля.

Он также подчеркнул, что постоянно остается на связи с украинскими военными и командующими Вооруженными силами Украины.

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«Имел несколько совещаний. Ситуация на передовой, особенно в Донецкой и Луганской областях, остается крайне тяжелой. Это буквально бои за каждый метр украинской земли. Должны понимать значение этих боев. Каждый метр выигран там — это защита всего нашего государства», — подчеркнул президент.

Он пояснил, что каждый день, когда украинские военные выстояли в Бахмуте, Угледаре, Марьинке и других населенных пунктах Донбасса, это сокращение российской агрессии на неделе.

«Там же сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. Все, что враг потеряет на нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить. И это именно тот потенциал государства-агрессора, от которого в руководстве государства-террориста ожидали уничтожения всей нашей Украины», — подчеркнул глава страны.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале, но пока ударных формирований не обнаружено.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.