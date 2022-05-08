ВСУ ликвидировали 107 оккупантов. За сутки войска РФ совершили семь атак на востоке

8 мая, 21:46
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Украинский военнослужащий в городе Марьинка Донецкой области, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинский военнослужащий в городе Марьинка Донецкой области, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

За сутки, 7 мая, на востоке Украины российские войска совершили семь атак на позиции ВСУ. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава — 107;
  • танков — 8;
  • БТР — 1;
  • БМП — 11;
  • МТЛБ — 4;
  • АТТ — 5;
  • БПЛА — 2.
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По данным Генштаба ВСУ на 8 мая, оккупанты потеряли в Украине 25 500 личного состава.

Видео дня
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Восток Украины Война в Украине

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