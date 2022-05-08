ВСУ ликвидировали 107 оккупантов. За сутки войска РФ совершили семь атак на востоке 8 мая, 21:46 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий в городе Марьинка Донецкой области, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

За сутки, 7 мая, на востоке Украины российские войска совершили семь атак на позиции ВСУ. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Украинские защитники уничтожили:

личного состава — 107;

танков — 8;

БТР — 1;

БМП — 11;

МТЛБ — 4;

АТТ — 5;

БПЛА — 2.

По данным Генштаба ВСУ на 8 мая, оккупанты потеряли в Украине 25 500 личного состава.

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