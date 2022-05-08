ВСУ ликвидировали 190 оккупантов. За сутки войска РФ совершили четыре атаки на востоке 8 мая, 21:46 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий в городе Марьинка Донецкой области, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

За сутки, 8 мая, на востоке Украины российские войска совершили четыре атаки на позиции ВСУ. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Украинские защитники уничтожили:

личного состава — до 190;

танков — 15;

БМП — 12;

БТР — 12;

ББМ — 1;

МТЛБ — 1;

минометные расчеты — 1;

АТТ — 6;

топливозаправщики — 1;

БПЛА — 2.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ на 8 мая, оккупанты потеряли в Украине 25 500 личного состава.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.