ВСУ ликвидировали 190 оккупантов. За сутки войска РФ совершили четыре атаки на востоке
Украинский военнослужащий в городе Марьинка Донецкой области, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
За сутки, 8 мая, на востоке Украины российские войска совершили четыре атаки на позиции ВСУ. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток в Facebook.
Война России против Украины — главные события 8 мая
Украинские защитники уничтожили:
- личного состава — до 190;
- танков — 15;
- БМП — 12;
- БТР — 12;
- ББМ — 1;
- МТЛБ — 1;
- минометные расчеты — 1;
- АТТ — 6;
- топливозаправщики — 1;
- БПЛА — 2.
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По данным Генштаба ВСУ на 8 мая, оккупанты потеряли в Украине 25 500 личного состава.
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