ВСУ ликвидировали 190 оккупантов. За сутки войска РФ совершили четыре атаки на востоке

8 мая, 21:46
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Украинский военнослужащий в городе Марьинка Донецкой области, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинский военнослужащий в городе Марьинка Донецкой области, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

За сутки, 8 мая, на востоке Украины российские войска совершили четыре атаки на позиции ВСУ. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 8 мая

Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава — до 190;
  • танков — 15;
  • БМП — 12;
  • БТР — 12;
  • ББМ — 1;
  • МТЛБ — 1;
  • минометные расчеты — 1;
  • АТТ — 6;
  • топливозаправщики — 1;
  • БПЛА — 2.
Видео дня
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По данным Генштаба ВСУ на 8 мая, оккупанты потеряли в Украине 25 500 личного состава.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Восток Украины Война в Украине

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