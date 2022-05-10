Сбили вертолет Ми-24. На Донбассе ВСУ успешно отбили 12 атак оккупантов — штаб ООС

10 мая, 22:07
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

За сутки, 10 мая, украинские защитники успешно отбили 12 атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба Объединенных сил в Facebook.

Уточняется, что украинские защитники уничтожили:

  • 12 танков;
  • 4 артиллерийские системы;
  • 19 единиц боевой бронированной техники;
  • 2 единицы специальной инженерной техники;
  • 7 автомобилей врага.
Видео дня

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10», — добавили в пресс-центре.

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По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 26000 личного состава в Украине.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Оккупант Война в Украине Штаб ООС

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