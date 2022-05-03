Сбили ракету и уничтожили шесть танков. ВСУ успешно отбили 12 атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС
Украинские военные стреляют из БМ-21 Град (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
ВСУ за сутки, 3 мая, успешно отбили 12 атак оккупантов на Донбассе, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
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Отмечается, что украинские защитники уничтожили:
- 6 танков;
- 5 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО);
- 15 единиц боевой бронированной техники;
- 9 автомобилей врага.
«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10», — добавили в пресс-центре.
По данным Генштаба, с начала войны РФ потеряла в Украине около 24,2 тысяч своих солдат, также оккупанты лишились почти 7 тысяч единиц техники.
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