Сбили ракету и уничтожили шесть танков. ВСУ успешно отбили 12 атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС 3 мая, 23:17 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные стреляют из БМ-21 Град (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

ВСУ за сутки, 3 мая, успешно отбили 12 атак оккупантов на Донбассе, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Отмечается, что украинские защитники уничтожили:

6 танков;

5 артиллерийских систем ( из них 3 РСЗО);

из них 3 РСЗО); 15 единиц боевой бронированной техники;

9 автомобилей врага.

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«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10», — добавили в пресс-центре.

По данным Генштаба, с начала войны РФ потеряла в Украине около 24,2 тысяч своих солдат, также оккупанты лишились почти 7 тысяч единиц техники.

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