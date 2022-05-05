Отбили две атаки. ВСУ уничтожили три танка и два беспилотника на Востоке

5 мая, 22:05
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Украинские военные возле уничтоженной российской техники (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Украинские военные возле уничтоженной российской техники (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Украинские военные 5 мая отбили две атаки оккупантов на Востоке. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Потери врага составляют:

  • личного состава — 32;
  • танки — 3;
  • БМП — 2;
  • БТР — 1;
  • ББМ — 1;
  • АТТ — 1;
  • БПЛА — 2.
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Ранее сообщалось, что силы обороны Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.

Видео дня

По данным Генштаба, с начала войны РФ потеряла в Украине около 24,7 тысяч своих солдат.

https://www.youtube.com/embed/_1aZQ06FVho
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины Война в Украине

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