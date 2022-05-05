Отбили две атаки. ВСУ уничтожили три танка и два беспилотника на Востоке 5 мая, 22:05 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные возле уничтоженной российской техники (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Украинские военные 5 мая отбили две атаки оккупантов на Востоке. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Потери врага составляют:

личного состава — 32;

танки — 3;

БМП — 2;

БТР — 1;

ББМ — 1;

АТТ — 1;

БПЛА — 2.

Ранее сообщалось, что силы обороны Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.

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По данным Генштаба, с начала войны РФ потеряла в Украине около 24,7 тысяч своих солдат.

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