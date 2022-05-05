Отбили две атаки. ВСУ уничтожили три танка и два беспилотника на Востоке
Украинские военные возле уничтоженной российской техники (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
Украинские военные 5 мая отбили две атаки оккупантов на Востоке. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток в Facebook.
Война России против Украины — главные события 5 мая
Потери врага составляют:
- личного состава — 32;
- танки — 3;
- БМП — 2;
- БТР — 1;
- ББМ — 1;
- АТТ — 1;
- БПЛА — 2.
Ранее сообщалось, что силы обороны Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.
По данным Генштаба, с начала войны РФ потеряла в Украине около 24,7 тысяч своих солдат.
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