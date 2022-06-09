ВСУ уничтожили склад с боеприпасами на Донбассе и сбили 5 дронов — штаб ООС

9 июня, 23:03
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Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские защитники и защитницы отразили семь атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили:

  • 10 танков;
  • 7 артиллерийских систем;
  • 4 боевые бронированные машины;
  • 3 специальные бронированные автомобиля;
  • 4 единицы автомобильной техники;
  • 1 склад с боеприпасами;
  • 5 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
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В штабе добавили, что оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из них 49 жилых домов, профилакторий, несколько производственных предприятий, фермерское хозяйство и железнодорожную станцию.

В результате обстрелов погибли два гражданских лица, сообщили в ООС.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/388224796666170

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 31 700 своих военных.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Боеприпасы

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