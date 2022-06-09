ВСУ уничтожили склад с боеприпасами на Донбассе и сбили 5 дронов — штаб ООС
Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Украинские защитники и защитницы отразили семь атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили:
- 10 танков;
- 7 артиллерийских систем;
- 4 боевые бронированные машины;
- 3 специальные бронированные автомобиля;
- 4 единицы автомобильной техники;
- 1 склад с боеприпасами;
- 5 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
В штабе добавили, что оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из них 49 жилых домов, профилакторий, несколько производственных предприятий, фермерское хозяйство и железнодорожную станцию.
В результате обстрелов погибли два гражданских лица, сообщили в ООС.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 31 700 своих военных.
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