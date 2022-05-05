Успешно отбили 11 атак. Украинские защитники уничтожили семь беспилотников и восемь танков оккупантов на Донбассе — штаб ООС 5 мая, 22:53 Цей матеріал також доступний українською Украинская техника (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

За сутки, 5 мая, ВСУ успешно отбили 11 атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Уточняется, что украинские защитники уничтожили:

8 танков;

11 единиц боевой бронированной;

5 единиц автомобильной техники врага.

Видео дня

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10», — добавили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что силы обороны Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.

По данным Генштаба, с начала войны РФ потеряла в Украине около 24,7 тысяч своих солдат.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.