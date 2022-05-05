Успешно отбили 11 атак. Украинские защитники уничтожили семь беспилотников и восемь танков оккупантов на Донбассе — штаб ООС
Украинская техника (Фото:REUTERS/Jorge Silva)
За сутки, 5 мая, ВСУ успешно отбили 11 атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
Война России против Украины — главные события 5 мая
Уточняется, что украинские защитники уничтожили:
- 8 танков;
- 11 единиц боевой бронированной;
- 5 единиц автомобильной техники врага.
«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10», — добавили в пресс-центре.
Ранее сообщалось, что силы обороны Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.
По данным Генштаба, с начала войны РФ потеряла в Украине около 24,7 тысяч своих солдат.
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