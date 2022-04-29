Возле эпицентра боев. ВСУ уничтожили мост в Донецкой области с поездом оккупантов — видео 29 апреля, 21:52 Цей матеріал також доступний українською Скриншот из видео (Фото:Громадське/Telegram)

ВСУ уничтожили железнодорожный мост Лиман-Райгородок через Северский Донец. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу ООС.

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В ведомстве отметили, что мост подорвали вместе с вагонами и теперь железнодорожное сообщение с Лиманом, который находится в эпицентре боев на Донбассе, невозможно.

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На опубликованном в соцсетях видео показан разрушенный мост с упавшими в реку грузовыми вагонами.

Поселок Райгород, возле которого был взорван мост, находится к северо-востоку от Славянска.

Мост через реку Северский Донец / Фото: Скриншот Google Maps

По данным Генштаба, на Донецком и Таврийском направлении оккупанты пытаются вести наступление в сторону Лимана, Северодонецка и Попасной, установить контроль над Рубежным и Попасной и готовятся к продвижению на Северодонецк.

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