Отбили 18 атак. ВСУ уничтожили 13 танков и вертолет оккупантов на Донбассе — штаб ООС

12 мая, 21:47
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Украинские военнослужащие возле уничтоженной российской техники, 30 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Украинские военнослужащие возле уничтоженной российской техники, 30 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

ВСУ на Донбассе отразили 18 атак оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

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«Обстановка сложная, но контролируемая», — говорится в сообщении.

Украинские защитники сообщают, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания, больницы, школы и садики.

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Уточняется, что военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 13 танков;
  • 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО)
  • 27 единиц боевой бронированной техники;
  • 2 единицы специальной инженерной техники;
  • 5 автомобилей.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10», — добавили в ООС.

Генштаб сообщает, что в Мариуполе оккупанты продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары в районе Азовстали.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Война в Украине Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС)

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