Работа Stinger. Десантники ВСУ сбили российский вертолет Ми-24 в Луганской области 12 мая, 21:01 Цей матеріал також доступний українською Вертолет Ми-24 (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/Facebook)

В Луганской области украинский десантник сбил вертолет Ми-24 из ПЗРК Stinger. Об этом сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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«Сегодня 12 мая в Луганской области, стрелок-зенитчик 81 отдельной аэромобильной бригаді ДШВ ВСУ обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и с ПЗРК Stinger сбил ведущего второй пары», — говорится в сообщении командования в Facebook.

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В пресс-центре подчеркнули, что подразделения противовоздушной обороны ДШВ продолжают выполнять боевые задания и уничтожать средства воздушного нападения противника.

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 26,6 тысячи личного состава, 199 самолетов, 161 вертолет, а также другую технику.

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