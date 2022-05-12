Работа Stinger. Десантники ВСУ сбили российский вертолет Ми-24 в Луганской области

12 мая, 21:01
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Вертолет Ми-24 (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/Facebook)

Вертолет Ми-24 (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/Facebook)

В Луганской области украинский десантник сбил вертолет Ми-24 из ПЗРК Stinger. Об этом сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Война России против Украины — главные события 12 мая

«Сегодня 12 мая в Луганской области, стрелок-зенитчик 81 отдельной аэромобильной бригаді ДШВ ВСУ обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и с ПЗРК Stinger сбил ведущего второй пары», — говорится в сообщении командования в Facebook.

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В пресс-центре подчеркнули, что подразделения противовоздушной обороны ДШВ продолжают выполнять боевые задания и уничтожать средства воздушного нападения противника.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=369613495212645&id=100064919911320&sfnsn=mo

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 26,6 тысячи личного состава, 199 самолетов, 161 вертолет, а также другую технику.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Stinger

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