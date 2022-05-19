Битва за Донбасс. ВСУ отразили 15 атак оккупантов, на двух локациях продолжаются бои — штаб ООС

19 мая, 23:33
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Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На Донецком и Луганском направлениях украинские военнослужащие отразили 15 атак российских оккупантов, на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба Группировки Объединенных сил в Facebook.

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Уточняется, что ВСУ уничтожили:

  • 8 танков;
  • 14 единиц боевой бронированной техники;
  • 6 единиц автомобильной техники;
  • один беспилотник Орлан-10.
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«Оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов из них: 31 жилой дом, санаторий, спортивный комплекс, общежитие техникума, офис Ощадбанка, райотдел образования, транспортное предприятие, газопровод», — добавили в ООС.

В результате обстрелов погибли по меньшей мере 8 мирных жителей, еще 9 получили ранения, сообщает штаб.

По данным Генштаба, всего войска РФ потеряли в Украине 28,5 тысячи солдат.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Бои Война в Украине Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС)

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