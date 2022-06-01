Ликвидировали 7 беспилотников и 2 танка. ВСУ отразили 13 атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС 1 июня, 22:43 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украинские защитники отразили 13 атак оккупантов, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

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Уточняется, что ВСУ уничтожили:

2 танка;

6 артиллерийских систем;

8 боевых бронированных машин;

4 вражеских автомобиля;

7 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

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Оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 73 гражданских объекта, из них: 67 жилых домов, центр безопасности граждан, предприятие Азот, мебельную и центральную обогатительную фабрики и отделения полиции, сообщает пресс-центр.

«В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли 3 гражданских лица, еще 3 ранены», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, Россия потеряла в Украине около 30,7 тысяч своих военных.

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