Уничтожили вертолет Ка-52. ВСУ отразили 12 атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС

26 мая, 22:53
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Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб)

Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб)

Украинские защитники и защитницы отразили сегодня 12 атак оккупантов, сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

Война России против Украины — главные события 26 мая

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили:

  • один танк;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 5 единиц боевой бронированной техники;
  • 5 вражеских автомобилей;
  • один вертолет Ка-52;
  • крылатую ракету;
  • беспилотник типа Орлан-10.
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В штабе добавили, что оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 60 гражданских объектов, из них: 55 жилых домов, школу, добывающее предприятие, админздание базы отдыха, пожарную часть.

«В результате этих обстрелов погибли 9 гражданских лиц, еще 14 получили ранения и травмы разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, РФ потеряла в Украине около 29,6 тысяч своих солдат.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине

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