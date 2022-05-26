Уничтожили вертолет Ка-52. ВСУ отразили 12 атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС 26 мая, 22:53 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб)

Украинские защитники и защитницы отразили сегодня 12 атак оккупантов, сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

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За прошедшие сутки ВСУ уничтожили:

один танк;

5 артиллерийских систем;

5 единиц боевой бронированной техники;

5 вражеских автомобилей;

один вертолет Ка-52;

крылатую ракету;

беспилотник типа Орлан-10.

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В штабе добавили, что оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 60 гражданских объектов, из них: 55 жилых домов, школу, добывающее предприятие, админздание базы отдыха, пожарную часть.

«В результате этих обстрелов погибли 9 гражданских лиц, еще 14 получили ранения и травмы разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, РФ потеряла в Украине около 29,6 тысяч своих солдат.

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