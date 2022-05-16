Битва за Донбасс. Украинские защитники отразили 11 атак оккупантов, на трех локациях идут бои — штаб ООС 16 мая, 22:56 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие на учениях в Днепропетровской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

ВСУ отразили 11 атак оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, а на трех локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

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«Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 11 атак врага. Еще на 3 локациях продолжаются бои», — говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки ВСУ уничтожили:

1 зенитный ракетный комплекс Тор;

Тор; 5 танков;

6 артиллерийских систем ( из них 3 РСЗО);

из них 3 РСЗО); 12 единиц боевой бронированной техники;

1 вражеский автомобиль.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10», сообщили в пресс-центре.

«Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, одну гостиницу и 6 производственных предприятий и заводов. В результате этих обстрелов погибли 20 мирных граждан, среди них один ребенок», — добавили в ООС.

По данным Генштаба ВСУ с начала войны РФ потеряла в Украине около 27,7 тысячи своих солдат, также оккупанты лишились более 8 тысяч единиц техники.

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