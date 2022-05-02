Уничтожили шесть танков и пять беспилотников. ВСУ отбили 12 атак оккупантов на Донбассе — ООС 2 мая, 22:54 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные на учениях в Запорожской области, 30 апреля 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

В Донецкой и Луганской области ВСУ отбили 12 атак оккупантов, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

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«В течение текущих суток, 2 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что ВСУ уничтожили:

6 танков;

5 артиллерийских систем;

22 единицы боевой бронированной техники;

8 автомобилей врага.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10», — добавили в ООС.

По данным Генштаба, всего с начала войны РФ потеряла в Украине около 23,8 тысяч своих солдат и почти 7 тысяч единиц техники.

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