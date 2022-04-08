«Попасную стирают с лица земли». Враг завершил подготовку к битве за Донбасс, людей просят эвакуироваться — глава Луганской ОВА 8 апреля, 10:40 Цей матеріал також доступний українською Украинский пулементщик (Фото:НГУ)

В Украине чувствуют завершение подготовки русской армии к битве за Донбасс. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предупредил, что она будет напоминать Вторую мировую войну.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

В эфире всеукраинского телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что враг уже завершил подготовку к битве за Донбасс. Местное население просят эвакуироваться из Луганской и Донецкой областей. Пока это еще возможно, хоть и под обстрелами.

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«Мы чувствуем окончание подготовки к тому массированному прорыву, той великой битвы, которая будет у нас на Луганщине и Донбассе. У нас есть постоянные попытки врага прорвать линию обороны по определенным направлениям. Вчера с 4 часов утра почти целый день был бой в Рубежном. Он закончился хорошо для наших защитников: подбили несколько танков, БТРов и до 50 врагов уничтожили полностью», — рассказал Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, в области чаще стали звучать обстрелы и бомбежки, а это еще не прорыв.

По состоянию на утро 8 апреля: продолжались бои в Рубежном, а Попасную мощно обстреливали.

«Мне тяжело передать словами. Если быть даже рядом с Попасной, то ясно видно, что ее забрасывают минами и артиллерией, градами, смерчами, бомбят авиацией. Они просто хотят стереть Попасную с лица земли. Чтобы потом, когда они пойдут в наступление, просто пройти этот населенный пункт», — говорит Гайдай.

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Он также добавил, что РФ не нужна Луганская область, им нужна «галочка на границе области, на людей им полностью плевать».

В пятницу, 8 апреля, в Украине запланировано десять гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Людей будут вывозить из Запорожской, Донецкой и Луганской областей.



Пятница, 8 апреля — 44-й день войны, которую Россия ведет против Украины. Накануне РФ исключили из Совбеза ООН по правам человека, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков впервые признал «значительные потери» российской армии.

После отступления из Киевской, Черниговской и Сумской областей, основные усилия российские захватчики сосредоточили на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Также армия РФ пытается прорвать оборону Объединенных сил ВСУ в Донбассе.

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