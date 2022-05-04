Битва за Донбасс. Войска РФ пытаются нарастить темпы наступления — Минобороны Украины
Уничтоженная техника оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Оккупанты пытаются нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской области. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.
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«Командование российских войск пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой, Луганской областей, а также развить наступление на отдельных направлениях: Запорожском и Криворожском направлениях», — сказал он во время брифинга.
Мотузянык уточнил, что оккупанты с этой целью проводят перегруппировку и усиление своих войск, наращивают систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.
По данным Минобороны Великобритании, оккупанты развернули вблизи Изюма 22 батальонных тактических группы, чтобы продвинуться дальше на Донбасс.
Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина находится на новом этапе войны с Россией, а военным удалось остановить продвижение оккупантов вперед.
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