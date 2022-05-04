Битва за Донбасс. Войска РФ пытаются нарастить темпы наступления — Минобороны Украины

4 мая, 16:52
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Уничтоженная техника оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Уничтоженная техника оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Оккупанты пытаются нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской области. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

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«Командование российских войск пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой, Луганской областей, а также развить наступление на отдельных направлениях: Запорожском и Криворожском направлениях», — сказал он во время брифинга.

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Мотузянык уточнил, что оккупанты с этой целью проводят перегруппировку и усиление своих войск, наращивают систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

По данным Минобороны Великобритании, оккупанты развернули вблизи Изюма 22 батальонных тактических группы, чтобы продвинуться дальше на Донбасс.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина находится на новом этапе войны с Россией, а военным удалось остановить продвижение оккупантов вперед.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Войска РФ Наступление Война в Украине

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