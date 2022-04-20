Битва за Донбасс. На Востоке ВСУ отбили девять атак оккупантов 20 апреля, 22:43 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные на Донбассе, 19 апреля 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

ВСУ за сутки отбили девять атак оккупантов в восточных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных Сил.

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«За текущие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили девять атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам», — говорится в сообщении ООС в Facebook.

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Отмечается, что украинские защитники уничтожили:

один зенитный ракетный комплекс;

один танк;

одну артиллерийскую систему;

10 единиц бронированной техники;

две единицы специальной инженерной техники;

две единицы автомобильной техники;

вражеский склад с боеприпасами.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10», — добавили в пресс-центре.

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