Битва за Донбасс. На Востоке ВСУ отбили девять атак оккупантов

20 апреля, 22:43
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Украинские военные на Донбассе, 19 апреля 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Украинские военные на Донбассе, 19 апреля 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

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ВСУ за сутки отбили девять атак оккупантов в восточных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных Сил.

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«За текущие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили девять атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам», — говорится в сообщении ООС в Facebook.

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Отмечается, что украинские защитники уничтожили:

  • один зенитный ракетный комплекс;
  • один танк;
  • одну артиллерийскую систему;
  • 10 единиц бронированной техники;
  • две единицы специальной инженерной техники;
  • две единицы автомобильной техники;
  • вражеский склад с боеприпасами.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10», — добавили в пресс-центре.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС)

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