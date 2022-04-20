Битва за Донбасс. На Востоке ВСУ отбили девять атак оккупантов
Украинские военные на Донбассе, 19 апреля 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)
ВСУ за сутки отбили девять атак оккупантов в восточных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных Сил.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
«За текущие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили девять атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам», — говорится в сообщении ООС в Facebook.
Отмечается, что украинские защитники уничтожили:
- один зенитный ракетный комплекс;
- один танк;
- одну артиллерийскую систему;
- 10 единиц бронированной техники;
- две единицы специальной инженерной техники;
- две единицы автомобильной техники;
- вражеский склад с боеприпасами.
«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10», — добавили в пресс-центре.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.