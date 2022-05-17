Оккупанты пытались наступать на Донбассе, в районе Новомихайловки продолжаются бои — Генштаб 17 мая, 19:31 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий в районе Харькова, 15 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Российские оккупанты пытались наступать на Донецком направлении, в районе населенного пункта Новомихайловка продолжаются бои, сообщает Генштаб ВСУ в традиционной сводке.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Главное из сводки Генштаба в Facebook:

Войска РФ продолжили наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры во Львовской, Черниговской и Сумской областях .

. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности войск: на одном из полигонов зафиксированы тренировки по наведению понтонной переправы и форсированию водного препятствия. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси по объектам инфраструктуры в Украине.

продолжается проверка боевой готовности войск: на одном из полигонов зафиксированы тренировки по наведению понтонной переправы и форсированию водного препятствия. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси по объектам инфраструктуры в Украине. Чтобы не допустить переброску украинских войск с Северского направления, РФ продолжает удерживать в Брянской и Курской областях возле украинской границы свои подразделения. С территории РФ оккупанты обстреливали населенные пункты на территории Сумской и Черниговской областей.

возле украинской границы свои подразделения. С территории РФ оккупанты обстреливали населенные пункты на территории Сумской и Черниговской областей. На Харьковском направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы украинских военных.

оккупанты совершили артиллерийские обстрелы украинских военных. На Славянском направлении оккупанты провели перегруппировку и доукомплектование войск и пополнили запасы, чтобы подготовится к наступлению в направлении Славянска. Войска РФ пытались улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Довгенькое, успеха не имели.

оккупанты провели перегруппировку и доукомплектование войск и пополнили запасы, чтобы подготовится к наступлению в направлении Славянска. Войска РФ пытались улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Довгенькое, успеха не имели. На Донецком направлении войска РФ пытаются вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения, обстреливают населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчояровки противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Также враг вел воздушную разведку с применением БПЛА « Орлан-10».

войска РФ пытаются вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения, обстреливают населенные пункты из артиллерии. В районах противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Также враг вел воздушную разведку с применением БПЛА Орлан-10». На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк.

при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк. На Бахмутском направлении противник пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел, отошел.

противник пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел, отошел. На Авдеевском направлении враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка — Новоселовка Вторая, успеха не имел.

враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка — Новоселовка Вторая, успеха не имел. На Кураховском направлении , при поддержке огня артиллерии и авиации, ведет наступление на населенный пункт Новомихайловк а, бои продолжаются.

, при поддержке огня артиллерии и авиации, ведет наступление на а, бои продолжаются. Подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Марьинка.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала войны РФ потеряла в Украине около 27,9 тысячи солдат, также оккупанты лишились более 8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1235 ед., боевых бронированных машин — 3009 ед., артсистем — 578 ед., РСЗО — 198 ед., средств ПВО — 90 ед., самолетов — 201 ед., вертолетов — 167 ед., и многое другое.

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