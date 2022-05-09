Уничтожили девять танков. Украинские защитники успешно отбили 15 атак войск РФ на Донбассе — ООС

9 мая, 22:14
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Украинский военный в районе Луганска, 26 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военный в районе Луганска, 26 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

За сутки, 9 мая, украинские защитники на Донбассе успешно отбили 15 атак войск РФ. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Отмечается, что украинские защитники уничтожили:

  • один зенитный ракетный комплекс;
  • 9 танков;
  • 3 артиллерийские системы;
  • 25 единиц боевой бронированной техники;
  • 3 единицы специальной инженерной техники;
  • 3 автомобиля врага.
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«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, Россия потеряла в Украине около 25,7 тыс. своих солдат, а также более 7,5 тыс. единиц техники.

https://www.youtube.com/embed/AJo0kvX-Nwo
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Украинские военные Войска РФ Война в Украине

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