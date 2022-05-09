Уничтожили девять танков. Украинские защитники успешно отбили 15 атак войск РФ на Донбассе — ООС
Украинский военный в районе Луганска, 26 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
За сутки, 9 мая, украинские защитники на Донбассе успешно отбили 15 атак войск РФ. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
Война России против Украины — главные события 9 мая
Отмечается, что украинские защитники уничтожили:
- один зенитный ракетный комплекс;
- 9 танков;
- 3 артиллерийские системы;
- 25 единиц боевой бронированной техники;
- 3 единицы специальной инженерной техники;
- 3 автомобиля врага.
«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10», — говорится в сообщении.
По данным Генштаба, Россия потеряла в Украине около 25,7 тыс. своих солдат, а также более 7,5 тыс. единиц техники.
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