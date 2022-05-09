Уничтожили девять танков. Украинские защитники успешно отбили 15 атак войск РФ на Донбассе — ООС 9 мая, 22:14 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный в районе Луганска, 26 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

За сутки, 9 мая, украинские защитники на Донбассе успешно отбили 15 атак войск РФ. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Отмечается, что украинские защитники уничтожили:

один зенитный ракетный комплекс;

9 танков;

3 артиллерийские системы;

25 единиц боевой бронированной техники;

3 единицы специальной инженерной техники;

3 автомобиля врага.

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«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, Россия потеряла в Украине около 25,7 тыс. своих солдат, а также более 7,5 тыс. единиц техники.

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