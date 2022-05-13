«На трех локациях продолжаются бои». Украинские защитники отразили десять атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС
Украинские военнослужащие в районе Харькова (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)
Украинские защитники за сутки, 13 мая, в Донецкой и Луганской областях отразили 10 атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.
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«Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантами. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам значительные потери в живой силе и технике», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ уничтожили:
- 5 танков;
- 5 артиллерийских систем;
- 6 единиц боевой бронированной техники;
- 7 вражеских автомобилей.
«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10», — добавили в пресс-центре.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия потеряла уже 26 900 человек личного состава, 1205 танков, 200 самолетов, 162 вертолета, 405 беспилотников, 13 кораблей и катеров и не только.
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