«На трех локациях продолжаются бои». Украинские защитники отразили десять атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС 13 мая, 22:09 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие в районе Харькова (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Украинские защитники за сутки, 13 мая, в Донецкой и Луганской областях отразили 10 атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

Война России против Украины — главные события 13 мая

«Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантами. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам значительные потери в живой силе и технике», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ВСУ уничтожили:

5 танков;

5 артиллерийских систем;

6 единиц боевой бронированной техники;

7 вражеских автомобилей.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10», — добавили в пресс-центре.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия потеряла уже 26 900 человек личного состава, 1205 танков, 200 самолетов, 162 вертолета, 405 беспилотников, 13 кораблей и катеров и не только.

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