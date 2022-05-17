На Донбассе украинские защитники отразили 12 атак оккупантов, на 4 локациях продолжаются бои — штаб ООС
Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Украинские защитники отразили 12 атак врага и еще на 4 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр Группировки Объединенных сил в Facebook.
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Уточняется, что за сутки ВСУ уничтожили:
- 3 танка;
- 3 артиллерийские системы (из них одна РСЗО);
- 6 единиц боевой бронированной техники;
- 7 автомобилей (в том числе один грузовик с боеприпасами).
Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 9 летательных аппаратов типа Орлан-10 и один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс типа ZALA, добавили в пресс-центре.
Всего на Донбассе оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов и разрушили и повредили 36 жилых домов, 6 промышленных и фермерских предприятий, супермаркет, спортивную школу, общежитие, аптеку, подчеркнули в ООС.
«В результате этих обстрелов погибли 8 мирных жителей, 4 получили ранения (среди них один 8-летний ребенок)», — говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, с начала войны РФ потеряла в Украине около 27,9 тысячи солдат, также оккупанты лишились более 8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1235 ед., боевых бронированных машин — 3009 ед., артсистем — 578 ед., РСЗО — 198 ед., средств ПВО — 90 ед., самолетов — 201 ед., вертолетов — 167 ед., и многое другое.
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