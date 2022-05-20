Отразили 11 атак оккупантов. Украинские защитники на Донбассе ликвидировали 8 танков и два беспилотника РФ — штаб ООС
Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)
Украинские военнослужащие отразили за сутки 11 атак оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.
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ВСУ всего уничтожили:
- 8 танков;
- 3 артиллерийские системы;
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- 3 специальных бронированных автомобиля;
- 6 единиц автомобильной техники;
- 2 беспилотника.
По данным ВСУ, оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 83 гражданских объекта из них: 72 жилых дома, две школы, общежитие, сброс Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с семенами подсолнечника и ряд хозяйственных и складских помещений.
«В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 4 гражданских лица, еще 5 получили ранения. Сейчас продолжаются поисковые работы, спасатели до сих пор разбирают завалы», — добавили в штабе.
По данным Генштаба, потери оккупантов с начала войны составили 28,7 тысяч человек.
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