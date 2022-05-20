Отразили 11 атак оккупантов. Украинские защитники на Донбассе ликвидировали 8 танков и два беспилотника РФ — штаб ООС 20 мая, 22:27 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Украинские военнослужащие отразили за сутки 11 атак оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.

Война России против Украины — главные события 20 мая

ВСУ всего уничтожили:

8 танков;

3 артиллерийские системы;

10 единиц боевой бронированной техники;

3 специальных бронированных автомобиля;

6 единиц автомобильной техники;

2 беспилотника.

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По данным ВСУ, оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 83 гражданских объекта из них: 72 жилых дома, две школы, общежитие, сброс Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с семенами подсолнечника и ряд хозяйственных и складских помещений.

«В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 4 гражданских лица, еще 5 получили ранения. Сейчас продолжаются поисковые работы, спасатели до сих пор разбирают завалы», — добавили в штабе.

По данным Генштаба, потери оккупантов с начала войны составили 28,7 тысяч человек.

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