Отразили 11 атак оккупантов. Украинские защитники на Донбассе ликвидировали 8 танков и два беспилотника РФ — штаб ООС

20 мая, 22:27
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Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Украинские военнослужащие отразили за сутки 11 атак оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.

Война России против Украины — главные события 20 мая

ВСУ всего уничтожили:

  • 8 танков;
  • 3 артиллерийские системы;
  • 10 единиц боевой бронированной техники;
  • 3 специальных бронированных автомобиля;
  • 6 единиц автомобильной техники;
  • 2 беспилотника.
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По данным ВСУ, оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 83 гражданских объекта из них: 72 жилых дома, две школы, общежитие, сброс Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с семенами подсолнечника и ряд хозяйственных и складских помещений.

«В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 4 гражданских лица, еще 5 получили ранения. Сейчас продолжаются поисковые работы, спасатели до сих пор разбирают завалы», — добавили в штабе.

По данным Генштаба, потери оккупантов с начала войны составили 28,7 тысяч человек.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Война в Украине Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС)

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