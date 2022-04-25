Уничтожили два самолета и четыре танка РФ. Украинские военных отбили шесть атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС
Украинский военный в районе Харькова (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Украинские военные отбили шесть атак российских оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Война России против Украины — главные события 25 апреля
«В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили шесть атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ВСУ уничтожили:
- 4 танка;
- 5 артиллерийских систем;
- 13 единиц бронированной техники;
- 15 единиц автомобильной техники;
- 2 топливозаправщика;
- одну зенитную установку.
«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10», — добавили в пресс-центре.
По данным украинского Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 21 900 личного состава и большое количество техники.
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