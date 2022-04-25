Уничтожили два самолета и четыре танка РФ. Украинские военных отбили шесть атак оккупантов на Донбассе — штаб ООС

25 апреля, 23:10
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Украинский военный в районе Харькова (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военный в районе Харькова (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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Украинские военные отбили шесть атак российских оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

«В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили шесть атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что ВСУ уничтожили:

  • 4 танка;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 13 единиц бронированной техники;
  • 15 единиц автомобильной техники;
  • 2 топливозаправщика;
  • одну зенитную установку.

«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10», — добавили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/357616903060293&show_text=true&width=500

По данным украинского Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 21 900 личного состава и большое количество техники.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Военные Война в Украине

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