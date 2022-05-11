Битва за Донбасс. Украинские военные успешно отбили девять атак оккупантов — штаб ООС
Украинский военнослужащий, 10 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
За сутки, 11 мая, украинские военные отбили девять атак оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
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Уточняется, что украинские защитники уничтожили:
- 8 танков;
- 6 единиц боевой бронированной техники;
- 5 автомобилей врага;
- одну зенитную установку.
«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10», — добавили в пресс-центре.
Генштаб сообщает, что на Донецком направлении оккупанты пытаются захватить Рубежное и провести наступление на Лиман. Войска РФ также пытаются удержать позиции на правом берегу Северского Донца, готовятся к наступлению в направлениях Курахово и Новопавловки.
Также, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 26 350 человек личного состава, 1187 танков, 199 самолетов, 160 вертолетов, 390 беспилотников, 12 кораблей и катеров и не только.
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