Битва за Донбасс. Украинские военные успешно отбили девять атак оккупантов — штаб ООС

11 мая, 22:37
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Украинский военнослужащий, 10 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военнослужащий, 10 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

За сутки, 11 мая, украинские военные отбили девять атак оккупантов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Уточняется, что украинские защитники уничтожили:

  • 8 танков;
  • 6 единиц боевой бронированной техники;
  • 5 автомобилей врага;
  • одну зенитную установку.
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«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10», — добавили в пресс-центре.

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Генштаб сообщает, что на Донецком направлении оккупанты пытаются захватить Рубежное и провести наступление на Лиман. Войска РФ также пытаются удержать позиции на правом берегу Северского Донца, готовятся к наступлению в направлениях Курахово и Новопавловки.

Также, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 26 350 человек личного состава, 1187 танков, 199 самолетов, 160 вертолетов, 390 беспилотников, 12 кораблей и катеров и не только.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Украинские военные Война в Украине

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