В Пентагоне убеждены, что украинская артиллерия срывает наступление оккупантов на Донбассе — СNN

13 мая, 20:25
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Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Украинская артиллерия «срывает» наступление России на Донбассе, сообщает СNN, со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

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По словам чиновника, Россия пытается укрепить свои позиции на севере Донбасса, но украинская артиллерия «срывает» усилия оккупантов.

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Он добавил, что между Изюмом и Славянском идет много боев, но россияне не смогли добиться там большого прогресса. Однако, по его данным, оккупанты добились определенных успехов к западу от Попасной.

Также «подавляющее большинство» из 89 гаубичных артиллерийских систем M777, которые США передали Украине, находятся «в бою», заявил чиновник.

«Отзывы, которые мы получаем от артиллеристов в Украине, очень позитивны в отношении полезности M777», — сказал он.

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По его данным, около 30 украинских военнослужащих прошли курс технического обслуживания гаубиц M777, еще 17 — проходят этот курс. Он добавил, что 370 украинских военнослужащих прошли обучение обращению с гаубицами.

Около 20 украинцев участвуют в учениях по работе с беспилотным воздушным комплексом Puma, а тренировки по Phoenix Ghost уже завершены, подчеркнул чиновник.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что Россия сталкивается с сокрушительными потерями во время безуспешного наступления на Лиманском направлении.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Наступление Минобороны США Война в Украине

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