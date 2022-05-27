Битва за Донбасс. Россияне обстреляли 49 населенных пунктов, ВСУ отбили восемь атак оккупантов — штаб ООС
Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Украинские защитники и защитницы на Донбассе отразили восемь атак оккупантов, а на пяти локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
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За сутки ВСУ уничтожили:
- 5 танков;
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- 4 вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом);
- один беспилотник типа Орлан-10.
Оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, добавили в штабе.
«Только в Донецкой области разрушили и повредили 22 гражданских объекта, из них: 13 жилых домов, строительный завод, фермерское предприятие, пожарную часть, базу отдыха, станцию техобслуживания, обесточены фильтровальную насосную станцию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате этих обстрелов погибли 3 гражданских лица, еще 5 получили ранения и травмы разной степени тяжести.
По данным Генштаба, за все время войны армия страны-агрессора потеряла в Украине 29750 своих солдат.
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