Битва за Донбасс. Россияне обстреляли 49 населенных пунктов, ВСУ отбили восемь атак оккупантов — штаб ООС 27 мая, 22:56 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские защитники и защитницы на Донбассе отразили восемь атак оккупантов, а на пяти локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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За сутки ВСУ уничтожили:

5 танков;

10 единиц боевой бронированной техники;

4 вражеских автомобиля ( один из них с боекомплектом);

один из них с боекомплектом); один беспилотник типа Орлан-10.

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Оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, добавили в штабе.

«Только в Донецкой области разрушили и повредили 22 гражданских объекта, из них: 13 жилых домов, строительный завод, фермерское предприятие, пожарную часть, базу отдыха, станцию ​​техобслуживания, обесточены фильтровальную насосную станцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этих обстрелов погибли 3 гражданских лица, еще 5 получили ранения и травмы разной степени тяжести.

По данным Генштаба, за все время войны армия страны-агрессора потеряла в Украине 29750 своих солдат.

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