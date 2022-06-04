Оккупанты могут установить контроль над Луганской областью в течение двух недель — ISW 4 июня, 05:50 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия может установить контроль над Луганской областью в течение двух недель. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на британскую разведку.

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Министерство обороны Великобритании заявило, что оккупанты, вероятно, установят контроль над Луганской областью в течение следующих двух недель, понеся значительные потери.



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Британское ведомство также отметило, что российские силы по всем другим направлениям перешли к оборонным операциям, чтобы сосредоточиться на захвате Северодонецка, и добавило, что России без пополнения живой силы и техники не удастся продвинуться за пределы Луганской области.

ISW со ссылкой на российского микроблоггера сообщает, что почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров.

В публикации говорится и о том, что у российской армии нет надлежащего медицинского обеспечения. Сказано и о том, что российские медики проводят избыточное количество ампутаций конечностей из-за отсутствия медицинского оборудования в Минобороны России.

Это способствует деморализации и увеличению отказов русских военнослужащих возвращаться на передовые позиции.

Институт подытоживает, что русские войска провели неудачные штурмы к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана, но вряд ли смогут совершить значительное продвижение к Славянску.

Оккупанты добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но украинские силы продолжают локализованные контратаки в Северодонецке и его окрестностях.

Захватчики не пытались штурмовать Авдеевку.

Российские войска не смогли вернуть утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области и продолжили защищать ранее занятые позиции.

Российские оккупационные власти начали выдавать российские паспорта в Херсоне и Мелитополе, хотя они продолжают сталкиваться с общественным сопротивлением и партизанскими проукраинскими действиями.

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