«Наши военные держатся». Утром оккупанты пытались наступать по всей линии фронта — Данилов 18 апреля, 20:36 Цей матеріал також доступний українською Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупанты утром, 18 апреля, начали наступательную операцию по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

«Сегодня утром практически по всей линии фронта на территории Донецкой, Харьковской и Луганской областей оккупанты пытались прорвать нашу оборону. К счастью, наши военные держатся», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

Видео дня

Он уточнил, что оккупантам удалось прорваться только в городе Кременная и в еще одном населенном пункте.

«Продолжаются бои. Мы не сдаем своих территорий. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром», — добавил секретарь СНБО.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные фиксируют признаки начала наступательной операции россиян в Восточной операционной зоне.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.