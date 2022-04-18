«Наши военные держатся». Утром оккупанты пытались наступать по всей линии фронта — Данилов

18 апреля, 20:36
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Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупанты утром, 18 апреля, начали наступательную операцию по всей линии фронта в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

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«Сегодня утром практически по всей линии фронта на территории Донецкой, Харьковской и Луганской областей оккупанты пытались прорвать нашу оборону. К счастью, наши военные держатся», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

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Он уточнил, что оккупантам удалось прорваться только в городе Кременная и в еще одном населенном пункте.

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«Продолжаются бои. Мы не сдаем своих территорий. Попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром», — добавил секретарь СНБО.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные фиксируют признаки начала наступательной операции россиян в Восточной операционной зоне.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс СНБО Российская агрессия Война в Украине Алексей Данилов

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