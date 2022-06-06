Битва за Донбасс. Россия обстреляла 20 населенных пунктов, ВСУ отразили 10 атак оккупантов — штаб ООС

6 июня, 21:57
Цей матеріал також доступний українською
На двух локациях на Донбассе продолжаются бои (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

На двух локациях на Донбассе продолжаются бои (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские защитники и защитницы отразили 10 атак оккупантов на Донбассе, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.

Уточняется, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили:

  • 1 танк;
  • 3 артиллерийские системы;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 1 автомобиль;
  • 2 склада с боеприпасами;
  • 2 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Видео дня
Читайте также:

Одной из сложностей в МВД назвали возможные дипломатические последствия (Фото:ВСУ) Чтобы вернуть Донбасс, необходимо будет зайти на территорию РФ — советник главы МВД

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 48 гражданских объектов, из них: 42 жилых дома, лицей, горно-индустриальный колледж, птицефабрику, здание департамента гражданской защиты, помещения семейно-спортивного клуба, сообщает ООС.

«В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, 12 получили ранения», — добавили в пресс-центре.

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине около 31 250 своих военных.

https://www.youtube.com/embed/Q6kIwwzAuMQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X