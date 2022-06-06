Битва за Донбасс. Россия обстреляла 20 населенных пунктов, ВСУ отразили 10 атак оккупантов — штаб ООС
На двух локациях на Донбассе продолжаются бои (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Украинские защитники и защитницы отразили 10 атак оккупантов на Донбассе, а на двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.
Уточняется, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили:
- 1 танк;
- 3 артиллерийские системы;
- 2 боевые бронированные машины;
- 1 автомобиль;
- 2 склада с боеприпасами;
- 2 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 48 гражданских объектов, из них: 42 жилых дома, лицей, горно-индустриальный колледж, птицефабрику, здание департамента гражданской защиты, помещения семейно-спортивного клуба, сообщает ООС.
«В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, 12 получили ранения», — добавили в пресс-центре.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине около 31 250 своих военных.
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