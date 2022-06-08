Битва за Донбасс. Россияне обстреляли 20 населенных пунктов, ВСУ отразили семь атак оккупантов — штаб ООС

8 июня, 22:38
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Оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские защитники и защитницы отразили семь атак оккупантов, а на одной локации еще идет бой. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили:

  • 3 танка;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 4 единицы автомобильной техники;
  • 6 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.
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Оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 28 гражданских объектов, из них: 21 жилой дом, 2 школы, учреждение исполнения наказаний, сельскохозяйственное предприятие, пчеловодческое хозяйство, электротрансформатор железнодорожной станции, говорится в сообщении.

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В результате этих обстрелов погибли 4 гражданских лица, 6 получили ранения, добавили в штабе.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 31 500 своих военных.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Война в Украине

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