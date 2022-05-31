Битва за Донбасс. Россияне обстреляли 20 населенных пунктов, ВСУ отбили девять атак оккупантов — штаб ООС 31 мая, 22:28 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий в районе Донбасса (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские защитники отразили девять атак оккупантов, а на четырех локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

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ВСУ за сутки уничтожили:

2 танка;

13 артиллерийских систем;

8 боевых бронированных машин;

6 вражеских автомобилей.

«Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек», — добавили в штабе.

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В результате действий оккупантов погибла женщина, еще два человека получили ранения, уточняет ООС.

Всего, по данным Генштаба, Россия потеряла около 30 500 своих военных в Украине и почти 9 тысяч единиц техники.

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