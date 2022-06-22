Около 45% Донецкой области находятся под контролем Украины — глава ОВА 22 июня, 22:45 Цей матеріал також доступний українською По словам Кириленко, ситуация вдоль всей линии фронта очень сложная (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Вооруженные силы Украины контролируют около 45% территорий Донецкой области. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в комментарии Радио Свобода.

«Соответственно 55 процентов с полным разрушением — под контролем незаконных вооруженных формирований», — сказал он, уточнив, что имеет в виду в том числе полуразрушенный Мариуполь и Волноваху.

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По словам Кириленко, ситуация вдоль всей линии фронта очень сложная, а те, кто отказался эвакуироваться находятся в опасности даже в укрытиях. Он добавил, что люди оправдывают нежелание уезжать фразами: «Нам некуда ехать», «Нам не хватит средств проживать где-нибудь».

«Враг применяет очень тяжелую артиллерию, авиацию. По линии фронта все виды вооружения, которые есть у врага, он применяет», — сообщил Кириленко.

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