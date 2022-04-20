Начало битвы за Донбасс. Оккупанты обстреливают мирные города, защитники отбивают удары — видео

20 апреля, 11:39
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Украинские военные дают отпор врагу на востоке страны (Фото:Скриншот видео НВ)

Украинские военные дают отпор врагу на востоке страны (Фото:Скриншот видео НВ)

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18 апреля войска РФ усилили наступление на востоке Украины. Оккупанты обстреляли Лисичанск, Северодонецк, Попасную, Харьков и Николаев.

В результате вражеских атак в городах разрушены дома, уничтожены машины и гаражи. Доказательствами преступлений служат многометровые воронки от авиабомб во дворах обычных многоэтажек.

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Утром 19 апреля в сети были опубликованы кадры с последствиями ночных обстрелов.

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В то же время украинские защитники публикуют новые кадры с уничтожением вражеской техники. Россия теряет своих солдат в Донецкой и Луганской областях, часть оккупантов сдается в плен.

https://www.youtube.com/embed/uG96o2dealY

Президент Украины Владимир Зеленский и генштаб ВСУ заявили, что россияне начали большую «битву за Донбасс».

«Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Значительная часть русской армии сейчас сконцентрирована на этом наступлении. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться, мы будем защищаться, мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не нужно», — комментирует наступление оккупантов на востоке Украины Владимир Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/6cT0zNDQW8c
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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Николаев Украинская армия Обстрел Харьков Северодонецк Лисичанск Оккупант Армия России Попасна Война России против Украины

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