Начало битвы за Донбасс. Оккупанты обстреливают мирные города, защитники отбивают удары — видео 20 апреля, 11:39 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные дают отпор врагу на востоке страны (Фото:Скриншот видео НВ)

18 апреля войска РФ усилили наступление на востоке Украины. Оккупанты обстреляли Лисичанск, Северодонецк, Попасную, Харьков и Николаев.



В результате вражеских атак в городах разрушены дома, уничтожены машины и гаражи. Доказательствами преступлений служат многометровые воронки от авиабомб во дворах обычных многоэтажек.

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Утром 19 апреля в сети были опубликованы кадры с последствиями ночных обстрелов.

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В то же время украинские защитники публикуют новые кадры с уничтожением вражеской техники. Россия теряет своих солдат в Донецкой и Луганской областях, часть оккупантов сдается в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский и генштаб ВСУ заявили, что россияне начали большую «битву за Донбасс».

«Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Значительная часть русской армии сейчас сконцентрирована на этом наступлении. Сколько бы туда ни сгоняли российских военных, мы будем бороться, мы будем защищаться, мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не нужно», — комментирует наступление оккупантов на востоке Украины Владимир Зеленский.

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