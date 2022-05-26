«Продолжаются тяжелые бои». Оккупанты пытаются прорваться в Северодонецк — Гайдай 26 мая, 23:34 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:Operational Command South/Facebook)

Войска РФ пытаются прорваться в Северодонецк, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram.

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«Продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город. Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией», — сообщил он.

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Гайдай отметил, что оккупанты наступают в Боровском, а ВСУ держат оборону в районе Золотого и Катериновки. По его словам, в Тошковке россиян оттеснили, ВСУ закрепили позиции.

«Трасса „Лисичанск-Бахмут“ под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно. Возможность подвоза гуманитарных грузов и эвакуация населения не потеряна», — подчеркивает он.

Ранее в Минобороны рассказали об обострении военной обстановки: бои с российскими оккупантами достигли максимальной интенсивности.

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