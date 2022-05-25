Битва за Донбасс. Оккупанты обстреляли 40 населенных пунктов, ВСУ отразили 10 атак россиян — штаб ООС
Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Carlos Barria)
Украинские защитники отбили 10 атак войск РФ, а на двух локациях продолжаются бои с оккупантом. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.
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За сутки ВСУ уничтожили:
- 4 танка;
- 1 единица специальной техники;
- 2 артиллерийские системы;
- 1 бронетранспортер;
- 1 вражеский автомобиль;
- 4 беспилотника типа «Орлан-10».
«Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал», — добавили в штабе.
Отмечается, что в результате обстрелов погибли пять гражданских лиц, и еще 12 получили ранения.
По данным Генштаба, оккупанты в Украине потеряли 29450 военнослужащих.
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