Битва за Донбасс. Оккупанты обстреляли 40 населенных пунктов, ВСУ отразили 10 атак россиян — штаб ООС

25 мая, 22:59
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Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинские защитники отбили 10 атак войск РФ, а на двух локациях продолжаются бои с оккупантом. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.

Война России против Украины — главные события 25 мая

За сутки ВСУ уничтожили:

  • 4 танка;
  • 1 единица специальной техники;
  • 2 артиллерийские системы;
  • 1 бронетранспортер;
  • 1 вражеский автомобиль;
  • 4 беспилотника типа «Орлан-10».
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«Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал», — добавили в штабе.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли пять гражданских лиц, и еще 12 получили ранения.

По данным Генштаба, оккупанты в Украине потеряли 29450 военнослужащих.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС)

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