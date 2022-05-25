Битва за Донбасс. Оккупанты обстреляли 40 населенных пунктов, ВСУ отразили 10 атак россиян — штаб ООС 25 мая, 22:59 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинские защитники отбили 10 атак войск РФ, а на двух локациях продолжаются бои с оккупантом. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Facebook.

Война России против Украины — главные события 25 мая

За сутки ВСУ уничтожили:

4 танка;

1 единица специальной техники;

2 артиллерийские системы;

1 бронетранспортер;

1 вражеский автомобиль;

4 беспилотника типа « Орлан-10».

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«Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал», — добавили в штабе.

Отмечается, что в результате обстрелов погибли пять гражданских лиц, и еще 12 получили ранения.

По данным Генштаба, оккупанты в Украине потеряли 29450 военнослужащих.

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