Оккупанты готовят «третью линию обороны» — ISW

27 мая, 05:53
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На Донбассе продолжаются ожесточенные бои (Фото:ООС / Facebook)

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои (Фото:ООС / Facebook)

В последние дни оккупанты имеют определенный прогресс в ведении боевых действий и готовят третью линию обороны. Российские войска взяли под контроль более 95% Луганской области.

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Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

По данным ISW, российские войска взяли под контроль более 95% Луганской области и, вероятно, их целью является завершить захват Северодонецка в ближайшие дни.

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В то же время российские войска безуспешно пытались продвинуться к юго-востоку от Изюма вблизи границ Харьковской и Донецкой области.

Отмечается, что скорее всего российские войска в оккупированных районах южного направления готовят третью линию обороны, чтобы закрепить долгосрочный контроль над регионом и готовиться к отражению возможных будущих украинских контрнаступлений.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Война на Донбассе Война России против Украины

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