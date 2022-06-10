Оккупантам будет трудно взять Славянск из-за Сиверского Донца — ISW 10 июня, 04:54 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются использовать свой контроль над районом вокруг Святогорска, чтобы продвинуться в сторону Славянска (Фото:hromadske)

Оккупанты добились незначительных успехов к северу от Славянска. В то же время, вероятно, они столкнутся с трудностями при штурме города из-за тактических проблем, связанных с форсированием Сиверского Донца.



Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).



Отмечается, что российские войска наступали на Славянск из юго-востока от Изюма. Они, вероятно, пытаются использовать свой контроль над районом вокруг Святогорска, чтобы продвинуться в сторону Славянска.

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ISW отмечает, что попыткам россиян продвинуться в Славянск, вероятно, мешает Сиверский Донец, который им придется пересечь на север (в районе Святогорска-Тетяновки) и к востоку от Славянска (в районе Райгородка), чтобы продвинуться в город.

Российские войска продолжали наземные, воздушные и артиллерийские атаки к востоку от Бахмута и 9 июня добились постепенных успехов. В частности, российские войска достигли частичного успеха в Камышевасе и Ротах. Кроме того, российские войска продолжали безуспешные атаки на Нагорное и Николаевку.

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