Бои за Славянск могут стать следующим ключевым сражением в битве за Донбасс — Минобороны Британии 6 июля, 08:57 ВСУ держат оборону в Донецкой области (Фото:МО/Facebook)

После почти полного захвата Луганской области бои за Славянск в Донецкой области могут стать следующим ключевым сражением в битве за Донбасс, спрогнозировали в Минобороны Британии.

Там пояснили, что российские оккупанты из Восточной и Западной групп войск, вероятно, сейчас находятся примерно в 16 км к северу от города Славянск.

«Поскольку город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск, существует реальная возможность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым поединком в борьбе за Донбасс», — говорится в отчете в британского оборонного ведомства, опубликованном в Twitter.

Видео дня

В Минобороны Британии добавили, что Россия продолжает укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью.

На севере она направила большую часть оставшихся в наличии подразделений из Восточной и Западной групп войск на изюмское направление.

В последние дни Россия существенно усилила обстрелы населенных пунктов Донецкой области. По данным британской разведки, после почти полного захвата Луганской области оккупанты попытаются взять под контроль города региона, в частности, Славянск и Краматорск.

4 июля мэр Славянска Вадим Лях заявил, что город уже стал прифронтовым.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.