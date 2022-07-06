Бои за Славянск могут стать следующим ключевым сражением в битве за Донбасс — Минобороны Британии

6 июля, 08:57
ВСУ держат оборону в Донецкой области (Фото:МО/Facebook)

ВСУ держат оборону в Донецкой области (Фото:МО/Facebook)

После почти полного захвата Луганской области бои за Славянск в Донецкой области могут стать следующим ключевым сражением в битве за Донбасс, спрогнозировали в Минобороны Британии.

Там пояснили, что российские оккупанты из Восточной и Западной групп войск, вероятно, сейчас находятся примерно в 16 км к северу от города Славянск.

«Поскольку город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск, существует реальная возможность того, что битва за Славянск станет следующим ключевым поединком в борьбе за Донбасс», — говорится в отчете в британского оборонного ведомства, опубликованном в Twitter.

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В Минобороны Британии добавили, что Россия продолжает укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью.

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На севере она направила большую часть оставшихся в наличии подразделений из Восточной и Западной групп войск на изюмское направление.

В последние дни Россия существенно усилила обстрелы населенных пунктов Донецкой области. По данным британской разведки, после почти полного захвата Луганской области оккупанты попытаются взять под контроль города региона, в частности, Славянск и Краматорск.

4 июля мэр Славянска Вадим Лях заявил, что город уже стал прифронтовым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донбасс Славянск Война России против Украины

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