За сутки украинские военные отбили 14 атак врага на Донбассе 30 мая, 00:28 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы оккупантов на Донбассе (Фото:facebook.com/JFTaskForce)

В воскресенье, 29 мая, защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 14 атак врага на Донбассе. Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом сообщает пресс-штаб ООС.

На Донбассе вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

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Оккупанты 29 мая обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта: 59 жилых домов, электроподстанцию и здание культуры.

В результате этих обстрелов только в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области погибли по меньшей мере три гражданских лица, еще два получили ранения. Данные по остальным районам Донбасса и Луганщины в целом пока уточняются.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом.

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: две артиллерийские системы, 11 единиц боевой бронированной техники, 10 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили две крылатые ракеты Х-59МК и три высокоточных беспилотных летательных аппарата типа Куб.

Всего за неделю уходящую военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 76 вражеских атак. Уничтожили 22 танка, одну единицу специальной техники, 17 артиллерийских систем, 67 единиц боевой бронированной техники, 1 специальный бронированный автомобиль и 28 единиц автомобильной техники (один из них с боекомплектом). Подразделениями ПВО сбит вражеский многоцелевой вертолет К-52, 3 три крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.

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