Восточный фронт. Как будет развиваться российское наступление на Донбассе и что может сдержать РФ 12 апреля, 21:31 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Рельеф на востоке Украины является немалой проблемой для российских войск (Фото:Getty Images)

Война России против Украины переместилась на восток страны, где украинские военные получили боевой опыт и хорошую подготовку, пишет журналист BBC Дэвид Браун.

Війна Росії в Україні перемістилася на схід країни, де українські військові здобули бойовий досвід та хорошу підготовку.

Аналітики вважають, що найкращі підрозділи української армії перебувають на сході на підготовлених до відбиття російського наступу позиціях.

Досі українські війська чинили завзятий опір російській армії, яка наступає. Але російські війська повільно просуваються вперед у деяких районах і можуть значно перевершувати ЗСУ за чисельністю.

Де відбуватимуться ключові бої?

Представники російської влади заявили, що зараз їхні зусилля зосереджені на «повному звільненні» Донбасу.

Рельєф на сході України є чималою проблемою для російських військ.

Місцевість тут менш лісиста, ніж на півночі країни, і аналітики припускають, що це допоможе українським силам.

За даними Інституту вивчення війни, битва за Слов’янськ, можливо, стане наступним ключовим етапом війни.

Якщо російські війська, що наступають з Ізюма, зможуть взяти місто, вони матимуть можливість або просунутися на схід у бік Рубіжного, щоб оточити відносно невелике угруповання українських військ, або рухатися далі на південь, щоб оточити більший український контингент.

Якщо Маріуполь впаде, то Росія зможе вивільнити додаткові сили для наступу на північ, в район на захід від Донецька.

Як готується українська армія?

Бригадний генерал у відставці Бен Баррі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень стверджує, що українські сили мали роки, щоб підготувати свою оборону, і що російським військам дуже непросто витіснити їх із оборонних позицій.

«На українському боці будуть не лише окопи у стилі Першої світової війни, у них також будуть укріплені ключові міста та села, які вони збираються захищати», — каже він.

За його словами, українська бронетехніка та артилерія розміщені у заздалегідь підготовлених земляних укриттях.

Getty Images Український солдат стріляє по безпілотнику з окопа під Харковом

Багато українських військ на сході мають великий бойовий досвід — вони стримують проросійських бойовиків з початку боїв у 2014 році.

Їхня кількість також може бути збільшена, якщо українське військове командування передислокує підрозділи, які більше не потрібні для захисту Києва після відходу російських військ із півночі країни.

Як наступатиме російська армія?

Баррі вважає, що Росія, швидше за все, активно використовуватиме артилерію, спробує зламати добре укріплені оборонні позиції ЗСУ з повітря і лише потім розпочне наземний наступ.

Атака українських військ піхотою в лоб, без попереднього артилерійського обстрілу, може призвести до величезних втрат російської армії і значно збільшує ризик поразки.

У Росії для цих цілей є достатньо коштів. Зокрема, у російській армії традиційно багато самохідних артилерійських установок, і це буде дуже важливим чинником, вважає бригадний генерал Баррі.

Самохідна артилерійська зброя схожа на танк. Стрілянина з неї ведеться по навісній траєкторії, вона має найкращий захист у порівнянні з польовими гарматами і може швидко займати нові позиції у разі прориву оборони супротивника.

Однак таких можливостей для прориву, швидше за все, буде небагато — на багатьох ділянках лінія фронту є досить статичною.

Для обстрілу українських позицій з більшої відстані російська армія має реактивні системи залпового вогню, і, ймовірно, вони будуть широко застосовуватися.

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Система залпового вогню «Град» може випустити 40 ракет лише за 20 секунд. «Гради» вже завдали катастрофічної шкоди цивільному населенню у деяких районах, перетворивши житлові квартали Харкова, Маріуполя та інших міст на руїни.

За деякими повідомленнями, у деяких частинах України, зокрема в Маріуполі та Ізюмі, російська армія також застосовувала термобаричну зброю.

Термобаричні боєприпаси мають більш руйнівну дію, ніж звичайні вибухові речовини аналогічного розміру. Вони розпорошують горючу суміш у вигляді хмари, яка потім детонує, створюючи величезну вогняну кулю і потужну вибухову хвилю.

Семюел Кренні-Еванс з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень вважає, що ці боєприпаси в першу чергу призначені для ведення бойових дій у міських умовах, тому що хмара паливної суміші, яка розпорошується після початкового удару, здатна проникнути в щілини в будинках, перш ніж вибухнути.

Якщо російській артилерії вдасться зруйнувати ключові укріплення ЗСУ, Росія, швидше за все, кине вперед моторизовану піхоту за підтримки танків, щоб швидше пройти смугу місцевості, яку прострілюють українські сили.

Для підтримки наступу з повітря застосовуватимуться винищувачі-бомбардувальники та ударні вертольоти.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що бойові дії на сході схожі на операції часів Другої світової війни.

Що може стримати Росію?

Аналітики поки що не готові стверджувати, що російські війська вирішили серйозні логістичні проблеми, з якими зіткнулися у перші тижні кампанії.

В армії не вистачало палива, продовольства, води та необхідного обладнання, наприклад, радіоприймачів та зимового одягу.

«Ключовим моментом також буде бойова підготовка, мотивація та лідерство. Російські війська не надто добре показали себе в Києві, і ми не знаємо, чи вони засвоїли уроки», — вважає бригадний генерал Баррі.

За деякими даними, на сьогодні Росія втратила більш ніж утричі більше військової техніки, ніж Україна.

Поки що неясно, як це може позначитися на ході операцій на сході, проте заміна втраченого обладнання може спричинити серйозні проблеми.

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Військовий аналітичний сайт Oryx відстежує втрати військової техніки та включає лише техніку, знищення якої доведено документально — на фото чи відео.

За його оцінками, Росія втратила понад 400 танків, 20 літаків та 32 вертольоти, а також сотні одиниць бронетехніки та інших машин.

Менші українські втрати пояснені меншими розмірами українських збройних сил — але можуть бути інтерпретовані як свідчення тактичних успіхів ЗСУ.

Україна захопила значну кількість російської військової техніки, але незрозуміло, наскільки вона буде корисною.

Майкл Кофман з американського Центру військово-морського аналізу каже: «Мине якийсь час, перш ніж вся ця техніка буде придатна для експлуатації, укомплектована персоналом і розгорнута там, де вона матиме відчутне значення. Кілька захоплених танків або БМП — це ще не бронетанкова бригада».

У довгостроковій перспективі Росія може отримати вирішальну перевагу, особливо якщо західні поставки в Україну, як і раніше, обмежуватимуться лише оборонними озброєннями.

Кренні-Еванс каже: «Кожну знищену українську ракетну установку „Град“ або гаубицю у більшості випадків нічим замінити. Але Росія все ще має виробничі потужності, тому для російських військ ці втрати не критичні. Чим довше продовжується ця війна, тим більше час працює на Росію».

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