В Бахмуте российские войска все чаще используют дроны, ВСУ нужно больше Stinger — Reuters 24 марта, 10:17 В ВСУ призвали Запад поставлять Украине больше зенитных вооружений, в том числе Stinger (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Российские войска все чаще используют беспилотники в воздушных боях над Бахмутом, но угроза со стороны истребителей и вертолетов сохраняется, для противодействия им ВСУ нужно больше западного оружия, заявили украинские военные.

Об этом сообщает Reuters.

«В последнее время мы заметили большую активность вражеских разведывательных беспилотников. И даже несущих оружие. Работы (обычной, — ред.) авиации стало меньше. Не могу сказать, что она совсем исчезла, но она уменьшилась», — сказал боец с позывным «Камин».

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По его словам, это может быть связано с тем, что ВСУ хорошо работают.

Украинский защитник заявил, что главная задача — не обязательно поразить самолет врага, а дать понять пилоту, что ВСУ здесь.

«Камин» призвал Запад поставлять Украине больше зенитных вооружений, в том числе американских Stinger.

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».



Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.