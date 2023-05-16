Сражение за Бахмут. Интервью NV с экс-командиром Азова об операциях украинской армии вокруг города 16 мая, 18:25 NV Премиум Украинские военные на позициях недалеко от Бахмута, Донецкая область, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko)

Максим Жорин, экс-командир «Азова», майор ВСУ, рассказал в интервью Radio NV об операциях украинских военных вокруг Бахмута, которые позволили Силам обороны занять позиции оккупантов и «развернуть» их против них.

— Что вы можете по состоянию на сегодняшний день рассказать о наших успехах в этих наступательных действиях [в Бахмуте и вокруг] и, возможно, об этом вдруг конкретном количестве километров, о которых мы можем говорить, находящихся под нашим контролем?

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— Надо понимать, что все это сейчас находится в динамике, все происходит прямо сейчас, поэтому говорить о каких-то результатах, я думаю, еще рано. Но хотел бы, чтобы в первую очередь, когда мы вообще говорим о Бахмуте, об обороне, о боевых действиях здесь и наших успехах, надо понимать в первую очередь, что это достижение сверхчеловеческих возможностей именно бойцов, стоящих на переднем крае.