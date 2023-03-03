Битва за Бахмут: Рахманин назвал самую большую проблему украинских военных 3 марта, 18:26 Украинский военный на БМП-2 в Бахмуте, 27 февраля (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин в интервью Radio NV назвал самую большую проблему украинских военных в Бахмуте.

«Самая большая проблема — это фактическое перерезание всех доступных путей снабжения, прежде всего, боеприпасов. Когда перерезаются пути коммуникации, то группировка, даже если она достаточно многочисленна и имеет неплохо укрепленные позиции, рано или поздно будет окружена и разгромлена», — сказал Рахманин Radio NV.

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Нардеп сравнил ситуацию в Бахмуте с той, что была вокруг Харсона, где Вооруженным силам Украины удалось фактически уничтожить линии коммуникации очень большой группировки россиян, что заставило оккупантов отступить.

«Думаю, что сейчас ситуация несколько похожа. Бахмут продержался достаточно долго. После того, как россиянам удалось взять Соледар, все предсказывали, что Бахмут продержится считанные дни. Он продержался достаточно долго. Я думаю, держаться еще будет. Но учитывая медленное, но непрерывное движение по охвату всего города с разных сторон (с севера и с юга, но более угрожающая ситуация как раз на севере), я думаю, что логика "удерживать Бахмут любой ценой" отпала», - сказал Рахманин.

3 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский прибыл в Бахмут Донецкой области. За последние шесть дней он посетил этот город, за который ведутся ожесточенные бои, уже дважды, в предыдущий раз – 25 февраля.

28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорил, что на Бахмутском направлении украинские военные героически держат оборону, обессиливая оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.