Битва за Бахмут: Рахманин назвал самую большую проблему украинских военных

3 марта, 18:26
Поделиться:
Украинский военный на БМП-2 в Бахмуте, 27 февраля (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Украинский военный на БМП-2 в Бахмуте, 27 февраля (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин в интервью Radio NV назвал самую большую проблему украинских военных в Бахмуте.

«Самая большая проблема — это фактическое перерезание всех доступных путей снабжения, прежде всего, боеприпасов. Когда перерезаются пути коммуникации, то группировка, даже если она достаточно многочисленна и имеет неплохо укрепленные позиции, рано или поздно будет окружена и разгромлена», — сказал Рахманин Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=_dXfDBB2mds

Нардеп сравнил ситуацию в Бахмуте с той, что была вокруг Харсона, где Вооруженным силам Украины удалось фактически уничтожить линии коммуникации очень большой группировки россиян, что заставило оккупантов отступить.

Читайте также:

Подразделение аэроразведчиков Птахи Мадяра выходит из Бахмута (Фото:REUTERS/Alex Babenko) «Приказы командования не обсуждаются». Подразделение аэроразведчиков Птахи Мадяра выходит из Бахмута

«Думаю, что сейчас ситуация несколько похожа. Бахмут продержался достаточно долго. После того, как россиянам удалось взять Соледар, все предсказывали, что Бахмут продержится считанные дни. Он продержался достаточно долго. Я думаю, держаться еще будет. Но учитывая медленное, но непрерывное движение по охвату всего города с разных сторон (с севера и с юга, но более угрожающая ситуация как раз на севере), я думаю, что логика "удерживать Бахмут любой ценой" отпала», - сказал Рахманин.

3 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский прибыл в Бахмут Донецкой области. За последние шесть дней он посетил этот город, за который ведутся ожесточенные бои, уже дважды, в предыдущий раз – 25 февраля.

28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Читайте также:
Попался на лжи. Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте

Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорил, что на Бахмутском направлении украинские военные героически держат оборону, обессиливая оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Сергей Рахманин Война России против Украины радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X