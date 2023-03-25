Утратил для россиян стратегическое значение. Военный объяснил, почему враг замедлил наступление под Бахмутом 25 марта, 00:21 По словам Тараса Березовца, Бахмут потерял стратегическое значение для российских захватчиков после того, как украинские защитники выстроили ряд фортификационных линий (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

Тарас Березовец, политолог и офицер Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ, который находится на фронте, назвал NV причину, по которой враг потерял интерес к Бахмуту

В интервью NV Тарас Березовец, политолог и офицер Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ, предположил, что сейчас Бахмут уже потерял стратегическое значение для российских захватчиков.

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«Во-первых, потому что там давно уже выстроены фортификационные линии, начиная от Часового Яра и дальше в сторону Дружковки, а на севере — в сторону Славянска», — объяснил военный. Именно поэтому, по его мнению, Бахмут уже большого стратегического значения для врага не имеет.

В то же время, по словам Березовца, армия агрессора меняет стратегические приоритеты наступления на Донбассе, поэтому перебрасывает подразделения и усиливает наступление на Авдеевском направлении, чтобы таким образом попытаться отодвинуть линию фронта как можно дальше от временно оккупированного Донецка.

Напомним, 23 марта американский Институт изучения войны (ISW) опубликовал отчет, согласно которому, оккупационная армия РФ существенно замедлила свое наступление под Бахмутом, но взамен сконцентрировала усилия на развертывании маневров по другим направлениям, в частности, в районе Авдеевки, и теперь это одна из самых горячих точек.

Полную версию интервью с Тарасом Березовцом читайте здесь.