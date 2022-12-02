Насколько серьезны успехи россиян под Бахмутом — рассказывает Бутусов

2 декабря, 14:31
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Украинские военные запускают дрон в окопе возле Бахмута (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Украинские военные запускают дрон в окопе возле Бахмута (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ рассказал, насколько серьезны успехи россиян под Бахмутом.

«Россия уже шесть месяцев (с начала мая) ведет наступательные действия с попыткой захватить Бахмут, но пока все эти попытки тщетны. Российские войска несут огромные потери каждый день», — сказал Бутусов Радио НВ.

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В то же время он отметил, что противник учится и меняет тактику — «пытается делать выводы исходя из своих поражений, потому это приносит ему уже к настоящему моменту определенные результаты».

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«Следует констатировать, что противник глубоко захватил с юга Бахмут, за последние две недели существенно продвинулся. И это, конечно, обостряет обстановку вокруг города. Это серьезная угроза, на которую, конечно же, нужно реагировать», — заявил журналист.

Бутусов также сообщил, что россияне пытаются действовать более слаженно, проводить более качественную разведку и планирование. Также, чтобы снизить эффективность поражения со стороны украинских войск, они применяют множество малых групп пехоты.

«И они концентрируют силы для атак на узком фронте для того, чтобы получить там преимущество и можно было продавливать нашу оборону такими точечными, целенаправленными атаками, которые, подчеркиваю, более эффективны благодаря тому, что враг сменил организацию разведки, управления и имеет для этого определенную мотивацию. Украинская армия много месяцев перемалывала на этом направлении лучшие российские воздушно-десантные, танковые дивизии, разные бригады. Но сейчас эта тактика более результативна по двум причинам: Противник учится, а, с другой стороны, конечно, у нас люди тоже истощаются», — объяснил журналист.

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По его словам, чтобы адаптироваться к новой тактике противника, нужен подготовленный качественный личный состав на всех уровнях, но такая возможность есть не всегда и не на всех участках фронта, так как у Украины тоже большие потери.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил, что российские «успехи» под Бахмутом смехотворны.

О том, что россияне преувеличивают успехи под Бахмутом, сообщал и американский Институт изучения войны.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Юрий Бутусов Бахмут Радио НВ Война России против Украины

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