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ГУР и другие

Офицер Грузинского легиона Мамука Мамуашвили вместе с группой бойцов утром 24 февраля также очутился в аэропорту. О задаче, которую там выполнял, он не говорит, только подчеркивает: координировал свои действия с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.



Когда его группа — а это были автоматчики — на автомобилях прибыла в Гостомель, то обнаружила там российский десант. Мамуашвили удивило то обстоятельство, что, отъехав всего несколько километров от Киева, он оказался в эпицентре самых активных боевых действий.



Российские вертолеты, по словам офицера, заходили с северной стороны и стреляли как-то хаотично, не прицельно, чаще просто били по местности. «Мы стреляли, когда зависал вертолет, высаживая десант. Это было метрах в 150 от нас», — рассказал грузинский легионер.

Оборона Киева и первые действия в аэропорту Гостомель — эпохальная вещь. Я считаю, что Украина была спасена именно тогда Анна Маляр,

заместительница министра обороны

Когда в полдень у группы Мамуашвили закончились боеприпасы, она вернулась на свою базу. А потом снова отправилась в Гостомель, где положение дел стало критическим. «Мы были абсолютно не готовы и не информированы, хотя подозревали, что будет что-то серьезное», — сокрушается теперь офицер Грузинского легиона.



Александр Коваленко, военный эксперт группы Информационное сопротивление, объясняет: россияне использовали большое количество ударных и транспортных вертолетов, шедших на малых высотах, то есть незаметно для радиолокационных станций (РЛС) и комплексов противовоздушной обороны (ПВО). А мобильных групп с ПЗРК у ВСУ тогда было недостаточно.



Об этих проблемах хорошо знает Вадим Попик, командир Иностранного легиона украинских Сил обороны. В первые часы войны он находился в офисе ГУР и стал очевидцем того, как глава военной разведки Кирилл Буданов отправил в Гостомель спецгруппу офицера с позывным Шаман — впоследствии это подразделение неоднократно отличалось в боях, в частности под Бахмутом. Бойцы прибыли на место и доложили, что поражать вертолеты им нечем.



«После нескольких часов боя мы потеряли связь с двумя нашими офицерами. Как выяснилось через сутки, они оказались среди нацгвардейцев и вместе с ними отошли от аэропорта», — вспоминает Попик.



Буданов, по его словам, вел себя в тот момент достаточно уравновешенно, успокаивал всех. «Вокруг происходил хаос, и нужен был человек, который будет четко, разумно, без паники придумывать взвешенные решения, опираясь на свой опыт», — рассказал Попик.



Именно Буданов поставил перед своими подчиненными задачу получить на складе в Белой Церкви — 80 км к югу от Киева — ПЗРК Stinger и доставить их в Гостомель. Но выделенному для этой задачи бойцу удалось выехать из Киева только в обед, да еще и машина сломалась, так что ему пришлось пересаживаться на другую.



Между тем, в Гостомеле уже оказался связанный с ГУР Руслан Качмала — он стал тем наводчиком, который помог украинской артиллерии поражать врага на территории аэродрома.



Качмала, в прошлом участник АТО, боец спецподразделения Один, в тот день собрал своих родственников и сослуживцев и поехал с ними «на дым». Около 12 часов эта группа оказалась в аэропорту, а в 14:45 Качмала уже отправил в Минобороны первые данные — фотографии, геолокацию местонахождения противника, количество вражеских десантников и машин. После этого по россиянам начала отрабатывать украинская артиллерия.



Но враг все прибывал и прибывал. «Возможно, россияне и до массового штурма вертолетом где-то высадились, потому что началась стрельба и высадка десанта. Мне тогда племянник кричал: «Идем отсюда, нас сейчас порвут! Нам нечем защищаться!» Я четко помню: десант высаживался, а мы физически не могли достать их. Я сердился. У меня даже гранатометов не было. Мы вооружили местных людей. У меня есть фото тех из них, кому я оружие раздавал, — я всех фиксировал. Нужно было удержать врага», — волнуясь от своих воспоминаний, рассказал NV Качмала.

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Вместе с собранными людьми он находился в районе Гостомеля двое суток. И видел, как к вечеру первого дня российского вторжения в аэропорт выдвинулась 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Она, по словам Качмалы, по врагу отработала хорошо. Но для того чтобы полностью уничтожить противника, бригаде не хватило ни сил, ни средств.



Однако россиян оттеснили от взлетно-посадочной полосы и обеспечить посадку своих Ил-76 они не могли.



В ночь на 25 февраля враг получил подкрепление, но уже по земле — по соседству с Гостомелем начался бой: со стороны Ворзеля выдвинулись российские БМД — боевые машины десанта. Эта группа помощи и разблокировала скованную в окрестностях аэродрома первую волну десантников из РФ.



Попик помнит, как на второй день войны его подразделение встречало россиян по дороге в Гостомель. Из первой своей засады украинцы уничтожили четыре российских БМД. Встреча со второй засадой стоила врагу уже 11 подбитых машин. Тогда бойцы Иностранного легиона уничтожили около 50 российских солдат и еще несколько десятков ранили.



Попику все это напомнило штурм Грозного во время Первой Чеченской, когда россияне шли с четырех сторон, но лишь одна из атакующих колонн действовала по всем правилам ведения войны. Другие просто двигались вперед, не обращая внимание на логистику и отсутствие прикрытия. «Так же было и здесь: россияне просто ехали и думали, что мы все убежим. Когда мы забирали с их трупов документы, оружие, карты и другое ценное военное имущество, мы видели, что у каждого в теле было по меньшей мере 20 пулевых отверстий. Единственный пленник рассказал, что когда он ехал на броне [сверху на БМД], то не успел даже снять автомат с предохранителя», — вспоминает Попик.



Некоторые нацгвардейцы и украинские пограничники в первый день боев за Гостомель попали в плен, и россияне заставили их собирать трупы своих десантников. А уже после освобождения некоторые из них рассказывали, что таким образом они обнаружили около 80 убитых оккупантов.

Россияне просто ехали и думали, что мы все сбежим Вадим Попик,

командир Иностранного легиона

В результате россияне захватили аэропорт, но использовать его для доставки Ил-76 десанта все равно не могли. Да и фактор неожиданности враг потерял: совершить бросок в центр Киева из-за все большего сопротивления украинских сил обороны оккупанты не сумели бы. А 27 февраля украинская армия нанесла мощный артиллерийский удар по взлетно-посадочной полосе, сделав ее абсолютно непригодной для посадки воздушных судов.



Бои в районе Гостомеля продолжались, но о блицкриге речь уже не шла.