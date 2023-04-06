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Воронка от российской ракеты на клумбе расположенной в Гостомеле казармы стала первым военным воспоминанием Андрея Кулиша, офицера размещенной там 4-й бригады Нацгвардии. Появилась эта яма после 6 утра 24 февраля и выглядела огромной. Но ни один боец из находившихся в казарме не пострадал.
Ближе к 9 утра воронки уже никого не удивляли — они в большом количестве появлялись в районе Гостомельского аэропорта, расположенного всего в 25 км северо-западнее центра Киева.
Близость этого объекта к столице, а также способность принимать тяжелую транспортную авиацию — здесь базировались антоновские крылатые гиганты — сделали аэропорт ключевой точкой в планах россиян относительно стремительного захвата Киева и уничтожения военно-политического руководства Украины.
Утром 24 февраля Кулиш с двумя сотнями подчиненных ему бойцов отправился из казармы прямо в аэропорт — отбивать вражеский штурм. Чтобы провести его, оккупанты собрали около 40 боевых вертолетов: как ударных, так и десантных.
«Вертолеты стреляли по наземным целям. С моей позиции был виден забор и большие здания, стоявшие в аэропорту: стреляли в ангар, в здания, по автомобилям. В машине сгорел один из сотрудников госпредприятия Антонов», — вспоминает Кулиш. Попали в стоявший тут же Ан-22 Антей и в его «старшую сестру» — знаменитую Мрию Ан-225.
Российское военное командование намеревалось высадить в аэропорту большую группу десанта — та, захватив взлетную полосу, обеспечила бы посадку военно-транспортных Ил-76, вмещающих по 200 военных. 18 таких бортов, по данным международной расследовательской группы Bellingcat, еще в 17:00 22 февраля вылетели из российского Пскова, где базируется одна из дивизий ВДВ РФ, в направлении Киева.
Ближе к 9 утра воронки уже никого не удивляли — они в большом количестве появлялись в районе Гостомельского аэропорта, расположенного всего в 25 км северо-западнее центра Киева.
Близость этого объекта к столице, а также способность принимать тяжелую транспортную авиацию — здесь базировались антоновские крылатые гиганты — сделали аэропорт ключевой точкой в планах россиян относительно стремительного захвата Киева и уничтожения военно-политического руководства Украины.
Утром 24 февраля Кулиш с двумя сотнями подчиненных ему бойцов отправился из казармы прямо в аэропорт — отбивать вражеский штурм. Чтобы провести его, оккупанты собрали около 40 боевых вертолетов: как ударных, так и десантных.
«Вертолеты стреляли по наземным целям. С моей позиции был виден забор и большие здания, стоявшие в аэропорту: стреляли в ангар, в здания, по автомобилям. В машине сгорел один из сотрудников госпредприятия Антонов», — вспоминает Кулиш. Попали в стоявший тут же Ан-22 Антей и в его «старшую сестру» — знаменитую Мрию Ан-225.
Российское военное командование намеревалось высадить в аэропорту большую группу десанта — та, захватив взлетную полосу, обеспечила бы посадку военно-транспортных Ил-76, вмещающих по 200 военных. 18 таких бортов, по данным международной расследовательской группы Bellingcat, еще в 17:00 22 февраля вылетели из российского Пскова, где базируется одна из дивизий ВДВ РФ, в направлении Киева.
ВСЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ “ЭЛИТЫ”: Украинский солдат держит берет российского десантника — именно представители этих элитных войск РФ пытались захватить Гостомель
В «Илах» находились элитные бойцы, имевшие реальный боевой опыт. Они должны были высадиться в Гостомеле и совершить стремительный марш-бросок в центр Киева, нейтрализовав руководство страны. А потом захватить на Банковой президента Владимира Зеленского, чтобы тот публично отрекся от власти. Следующим шагом оккупантов стала бы доставка в украинскую столицу заранее переправленного в Минск Виктора Януковича — на него Кремль возложил миссию «восстановления законного порядка, нарушенного в 2014 году».
Все это, по замыслу кремлевских стратегов, должно было подавить волю к сопротивлению украинской армии и народа.
В Киеве на тот момент действовали сразу два штаба обороны — Генеральный с главнокомандующим Валерием Залужным и городской. Настроение что там, что там было боевое, рассказала NV Анна Маляр, заместительница министра обороны.
«Даже когда мы что-то обсуждали между собой, вообще не рассматривался вариант нашей слабости, нашего проигрыша, нашего отступления, — объяснила она. — Оборона Киева и первые действия в аэропорту Гостомель —эпохальная вещь. Я считаю, что Украина была спасена именно тогда».
Все это, по замыслу кремлевских стратегов, должно было подавить волю к сопротивлению украинской армии и народа.
В Киеве на тот момент действовали сразу два штаба обороны — Генеральный с главнокомандующим Валерием Залужным и городской. Настроение что там, что там было боевое, рассказала NV Анна Маляр, заместительница министра обороны.
«Даже когда мы что-то обсуждали между собой, вообще не рассматривался вариант нашей слабости, нашего проигрыша, нашего отступления, — объяснила она. — Оборона Киева и первые действия в аэропорту Гостомель —эпохальная вещь. Я считаю, что Украина была спасена именно тогда».