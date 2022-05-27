Оккупанты пытаются достичь своих целей на Донбассе к 100 дню войны — Зеленский

27 мая, 23:58
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации на Донбассе и отметил, что российские оккупанты хотят достигнуть своих целей к 100 дню полномасштабного вторжения.

Война России против Украины — главные события 27 мая

«Оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь целей, которые собирались реализовать в первые дни после 24 февраля. Они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов, там и ракетные удары, и авиация», — заявил Зеленский.

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Президент отметил, что Украина восстановит все города на Донбассе, куда оккупанты принесли страдания и разрушения.

«Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским, потому что это — мы. И даже если Россия принесет туда разрушения и страдания, мы все равно восстановим каждый город, каждую громаду. Там не будет никаких альтернатив нашим украинским флагам», — заявил Зеленский.

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27 мая украинские защитники и защитницы на Донбассе отразили восемь атак оккупантов, а на пяти локациях продолжаются бои.

За сутки ВСУ уничтожили:

  • 5 танков;
  • 10 единиц боевой бронированной техники;
  • 4 вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом);
  • один беспилотник типа Орлан-10.

Оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=css_M0Wzrwo
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Северодонецк Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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