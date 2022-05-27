Оккупанты пытаются достичь своих целей на Донбассе к 100 дню войны — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелой ситуации на Донбассе и отметил, что российские оккупанты хотят достигнуть своих целей к 100 дню полномасштабного вторжения.
Война России против Украины — главные события 27 мая
«Оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь целей, которые собирались реализовать в первые дни после 24 февраля. Они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов, там и ракетные удары, и авиация», — заявил Зеленский.
Президент отметил, что Украина восстановит все города на Донбассе, куда оккупанты принесли страдания и разрушения.
«Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским, потому что это — мы. И даже если Россия принесет туда разрушения и страдания, мы все равно восстановим каждый город, каждую громаду. Там не будет никаких альтернатив нашим украинским флагам», — заявил Зеленский.
27 мая украинские защитники и защитницы на Донбассе отразили восемь атак оккупантов, а на пяти локациях продолжаются бои.
За сутки ВСУ уничтожили:
- 5 танков;
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- 4 вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом);
- один беспилотник типа Орлан-10.
Оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
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