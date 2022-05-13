Украинские десантники сорвали девять попыток оккупантов пересечь реку на Востоке
Артиллеристы-десантники уничтожили по меньшей мере 73 единиц техники (Фото:80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ/Facebook)
Украинские десантники в девятый раз разгромили войска РФ, которые пытались построить понтонную переправу через реку на Востоке. Об этом сообщает пресс-служба 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в Facebook.
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«При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия 80 отдельной десантно-штурмовой бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано 9 попыток переправ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что артиллеристы-десантники уничтожили по меньшей мере 73 единиц техники, в том числе:
- танки Т-72;
- БМП;
- БМД;
- бронетранспортеры;
- грузовые автомобили;
- другую спецтехнику.
«Разрушив враждебный замысел, по поводу форсирования реки для дальнейшего наступления, десантники уничтожили целую батальонно-тактическую группу захватчиков», — добавили в пресс-центре.
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