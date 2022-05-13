Украинские десантники сорвали девять попыток оккупантов пересечь реку на Востоке

13 мая, 23:05
Цей матеріал також доступний українською
Артиллеристы-десантники уничтожили по меньшей мере 73 единиц техники (Фото:80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ/Facebook)

Артиллеристы-десантники уничтожили по меньшей мере 73 единиц техники (Фото:80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ/Facebook)

Украинские десантники в девятый раз разгромили войска РФ, которые пытались построить понтонную переправу через реку на Востоке. Об этом сообщает пресс-служба 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в Facebook.

Война России против Украины — главные события 13 мая

«При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия 80 отдельной десантно-штурмовой бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано 9 попыток переправ», — говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:

Генштаб рассказал, какая сейчас ситуация на Донбассе (Фото:Генштаб) Битва за Донбасс: оккупанты пытаются захватить Рубежное и Марьинку, штурмуют Орехово и Камышеваху

Отмечается, что артиллеристы-десантники уничтожили по меньшей мере 73 единиц техники, в том числе:

  • танки Т-72; ​​
  • БМП;
  • БМД;
  • бронетранспортеры;
  • грузовые автомобили;
  • другую спецтехнику.

«Разрушив враждебный замысел, по поводу форсирования реки для дальнейшего наступления, десантники уничтожили целую батальонно-тактическую группу захватчиков», — добавили в пресс-центре.

https://www.youtube.com/embed/gMeHgcsQXjs
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Восток Украины Война в Украине Река

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X